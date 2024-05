Nicole Moreno revela los antecedentes de accidente de tránsito que sufrió: "Estoy en shock"

14 may. 2024 - 14:18 hrs.

El lunes 13 de mayo, Nicole “Luli” Moreno inició una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, en la que se escuchaba llorar desconsolada y pedir ayuda tras sufrir un accidente de tránsito a la salida del gimnasio.

Según se pudo conocer, el accidente ocurrió en la comuna de Vitacura, cuando otro vehículo le llegó por detrás. “No puedo creer que me ha chocado un médico y que no tenga ética profesional”, escucharon quienes se conectaron a la transmisión.

La exchica reality aseguró que el conductor se bajó a revisar su auto y en ningún momento le ofreció apoyo.

Moreno le solicitaba ayuda a un carabinero que trataba de calmarla, también la pedía a sus seguidores. En ese momento lloraba por el temor de no poder participar en la competencia para la que se viene preparando.

Nicole Moreno actualiza su estado de salud tras accidente de tránsito

Según los primeros antecedentes, la campeona fitness decía que le dolía el cuello, la espalda y la cabeza. Luego mostró que le inmovilizaron el cuello mientras esperaban la llegada de la ambulancia que la trasladó a la clínica.

Desde el centro de salud Nicole Moreno explicó que seguía con muchos dolores. Estaba a la espera de un escáner para saber si tiene lesiones en su columna, en el cráneo o en alguna otra zona.

Se mostró triste ante la posibilidad de no poder competir. "La verdad es que fue impactante, todavía estoy en shock", dijo. Pero también agradeció la bendición y “protección de Santa Teresita”, para ella y para su auto.

Todo sobre Influencers