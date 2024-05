"Siento que está cerca": Monica de "Friends" asegura que Chandler la visita con frecuencia

Veinte años después de finalizada la transmisión de la teleserie estadounidense "Friends", el vínculo entre Courteney Cox (Monica Geller) y Mathew Perry (Chandler Bing), parece intacto. La actriz asegura que siente la presencia de su amigo.

Mathew Perry falleció en octubre de 2023, a los 54 años, por los efectos de la ketamina, que usaba con fines terapeúticos. Se encontraba en su casa de Los Ángeles y nada hacía sospechar que tuviera problemas de salud.

En una entrevista reseñada por ET Online, "Monica" habló sobre el vínculo que la une al actor, incluso 20 años después de finalizada la transmisión de la emblemática teleserie.

La actriz, asegura que Jennifer Aniston y el resto de sus compañeros de elenco son parte de su familia. Sin embargo, la relación con "Chandler" fue muy especial, pues era su coprotagonista, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de la televisión.

En la entrevista, Cox confiesa que tiene comunicación con personas que han fallecido, como su padre, su madre y Mathew. "Siento que hay mucha gente que nos guía", afirma.

"Siento que Matthew está cerca, seguro", enfatizó. "Él me visita mucho, sí creemos en eso", continuó contando.

Courteney es enfática al afirmar que Mathew Perry fue "uno de los seres humanos más divertidos del mundo", y se siente agradecida de haber podido trabajar tan estrechamente con él durante tantos años".

