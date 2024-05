"Luchito pudo, todos podemos": El orgullo de Cristián de la Fuente por triunfo de atleta paralímpico chileno

23 may. 2024 - 10:40 hrs.

En su afán de motivar al logro y al entrenamiento para obtener cuerpo sano y mente sana, Cristián de la Fuente compartió en sus redes su orgullo por el compatriota no vidente que ganó la competencia Ironman en Brasil: Luis Gutiérrez Silva.

Desde un live en Instagram, el actor presentó a “Luchito”, como le llaman cariñosamente sus amigos al paratriatleta chileno, y al equipo que lo guía en las competencias, que hacen posible que pueda vencer los obstáculos que le impone el no poder ver.

Luego de culminar su entrenamiento diario, el actor se conectó con el grupo de deportistas que siguen en Brasil y sostuvo una amena conversación.

Cristián de la Fuente felicita a Luis Gutiérrez por triunfo en Ironman Brasil

Tras recalcar su filosofía “se entrena sin ganas o con ganas”, Cristián de la Fuente habló con Luis Gutiérrez, haciendo énfasis en que se convirtió en el primer triatleta paralímpico chileno en terminar un Full Ironman, en un evento celebrado en Florianópolis en Brasil.

Francisco Aguirre (nado), Sebastián Montero (ciclismo) y Jonathan Barrera (maratón), son los guías paratriatlón que acompañaron a “Luchito” a que se alzara con el primer lugar de la competencia, organizada por World Triathlon Corporation.

El protagonista de esta hazaña histórica para Chile, mencionó que presentó fiebre, tos y otros malestares días antes de la competencia. “Pero cuando partimos no había enfermedad, no había ceguera, no había nada”, dijo con entusiasmo.

“Se hizo buen trabajo, todo coordinado”, afirmó sonriendo el atleta, que de la Fuente recordó que tiene mucho más mérito, pues al quedar sin vista, se superó tras caer en el alcoholismo y la drogas, para convertirse en un deportista de alta competencia.

“¿Cuál es tu excusa para no cumplir tus metas? Si @luchitogutierrez_paratrichile pudo … ¡todos podemos!". Sus seguidores felicitaron al equipo triunfador y una vez más al actor, por ser fuente de inspiración.

