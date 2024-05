"En mi mundo todo es posible": Aylén Milla cumple 34 años cargada de optimismo y hace balance de su último año

22 may. 2024 - 17:30 hrs.

La modelo argentina Aylén Milla celebra su vida con una profunda reflexión el día de su cumpleaños. La exchica reality llegó a los 34 años bañada con un aire de optimismo y buenas energías, que comparte con sus seguidores de Instagram.

Milla ha tenido un año de mucha actividad profesional, como imagen de la marca Dior, con la que tuvo importantes compromisos en el exterior.

Tras superar el cáncer de mama que la mantuvo en un intenso tratamiento de ocho meses, la visión del mundo de Aylén cambió y se convirtió en fuente de inspiración para muchas mujeres.

Con un post en su cuenta de Instagram, la modelo trasandina aseguró que al ver su foto de hace un año (en Dubái), se percata de que realmente “ha llegado muy lejos".

“Nunca digas que no puedes: Soy este tipo de persona, en mi mundo todo es posible. Lo imposible es para los débiles. Gracias, Aylén, por la lección”, se auto felicitó.

Además compartió una frase Rick Rubin: “nunca digas no puedo hacerlo. Di no lo he hecho aún”. Sus seguidores reaccionaron con palabras de apoyo y felicitación, entre ellos la influencer Flavia Medina. "La mujer más power y dulce que conozco. Bella princesa, mereces todo lo maravilloso", dijo la argentina.

“Naciste con una luz muy especial”; “gracias por ser tan real”; “te deseo de corazón que cumplas muchos más, que seas muy feliz y que se cumplan todos tus sueños”, se lee entre otros sentidos mensajes.

