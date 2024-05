"Esta no es la princesa de Gales": Polémica por el retrato de Kate Middleton en portada de famosa revista

La prestigiosa revista Tatler completó su tríptico real con un retrato de Kate Middleton. La portada se reveló el 22 de mayo, cuando se cumplieron dos meses exactos del anuncio de la princesa de Gales sobre su cáncer.

Aunque la publicación es parte de un tributo a la familia Real que inició con retratos de la reina Isabel II y Carlos III, los internautas no reaccionaron de forma positiva ante la obra de la artista británico-zambiana Hannah Uzor.

Al revelarse la portada de la edición de junio de la revista británica, se conoció que la artista se inspiró en la imagen que brindó Kate Middleton durante su primera cena de Estado en Buckingham al recibir al presidente de Sudáfrica en 2022.

En la pintura, la esposa del príncipe William viste un majestuoso vestido de noche blanco con capa, de la diseñadora Jenny Packha. El atuendo es largo hasta el suelo y posee brillantes en los hombros. Para esta ocasión Kate llevó la corona Lover's Knot, una de sus favoritas, según La Razón.

A pesar de lo detallista que fue la artista al plasmar la imágen, la controversia surgió con el rostro de la princesa de Gales. Muchos internautas consideran que no se parece en nada a la madre de los príncipes George, Charlotte y Louis.

A newly released portrait of Princess Kate on the cover of Tatler magazine has been met with a frosty reception online, with many on social media claiming it looks "nothing like her”.



READ MORE: https://t.co/nh62Fi2rMy pic.twitter.com/mWWER97nVN