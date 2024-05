El significativo regalo que recibió Jean Philippe Cretton de Claudio Iturra en un difícil momento de su vida

23 may. 2024 - 19:30 hrs.

Jean Phillipe Cretton atravesaba un difícil momento de su vida cuando el periodista Claudio Iturra le tendió la mano inesperadamente.

Aunque no fueron “los mejores amigos”, el empresario le hizo una llamada a finales de 2023, luego de que el cantante saliera de la clínica psiquiátrica en la que se internó por depresión.

Ante el anuncio del fallecimiento del famoso viajero, JP reaccionó con un video en Instagram para contar la anécdota, que había relatado previamente en Mucho Gusto.

Claudio Iturra le regaló un viaje a la India a Jean Philippe Cretton

“En una conversación, de la nada me dijo: 'te voy a regalar un viaje a la India y no para que me hagas publicidad, solo quiero que vayas y conozcas ese país y te llenes de espiritualidad'”.

El cantante dijo que aprendió una gran lección con Claudio, quien en ese momento solo le pidió a cambio que amplificara la buena energía regalando algo a otras personas que lo necesitaran.

“Mi anécdota logra retratar muy bien a Claudio en su forma de ser y entender la vida. La libertad la aventura”, dijo.

El viaje al que Cretton hace mención ocurrió en noviembre de 2023. El artista visitó la sagrada ciudad de Varanasi, hizo rituales de sanación espiritual y se vio muy complacido en las imágenes que colgó en sus redes.

