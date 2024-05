Naya Fácil hace una especial petición a sus seguidores: "No quiero reaccionar mal"

23 may. 2024 - 20:00 hrs.

Luego de regresar de su viaje por Europa y de sufrir una encerrona, Naya Fácil ha seguido con su vida. Sin embargo, hace poco confesó que se siente perseguida, como consecuencia del suceso.

Por esta razón les hizo una petición a los fanáticos que se la encuentran constantemente en las calles.

Recordemos que a mediados de mayo la asaltaron cuando iba en un uber junto a su pareja Sergio Narchi, un episodio que la dejó "marcada", según ella misma dijo.

La petición de Naya Fácil a sus fanáticos

“Yo sé que la gente me saluda, pero por favor, esta es la quinta vez que lo voy a decir: no me toquen la espalda sin hablarme, se los pido, porque ando muy perseguida. No quiero reaccionar mal con ustedes”, indicó Naya en una historia de su cuenta de Instagram.

Justificó que ahora se asusta más debido a lo que que vivió y recordó que la asaltaron dos veces en menos de seis meses.

En otras historias, la influencer contó otro amargo episodio que vivió recientemente. “No saben lo que me acaba de pasar, estaba manejando para acá, porque voy a lavar el auto y me toca una curva y una camioneta blanca se para delante mío. Yo le tocaba la bocina y la persona no avanzaba”, relató.

Para Naya este fue el susto de su vida. “De los nervios, me dieron hasta ganas de vomitar. Ya no me quiero sentir así. No debí venirme de Europa. Es una inseguridad terrible”, señaló.

