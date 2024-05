Michelle Carvalho pide consejo de seguidores para culminar detalles de la decoración de su habitación

26 may. 2024 - 21:00 hrs.

Michelle Carvalho recientemente mostró los resultados de la remodelación del departamento que adquirió en la comuna de Providencia, su primera propiedad en Chile. Tras una polémica en las redes sociales debido a la alta inversión que hizo, ahora pide consejos a sus fans para culminar la decoración de su dormitorio.

Tras 12 años en el país, la brasileña logró tener el hogar soñado, con espacios totalmente renovados e inspirados en la sofisticación de un hotel elegante y cómodo.

Con una paleta cálida, en colores neutros que aportan serenidad y tranquilidad a los ambientes, Michelle obtuvo una transformación moderna y vanguardista de su departamento.

Michelle Carvalho pide consejos a sus fans para terminar la remodelación de su dormitorio

Terminando los últimos detalles de las modificaciones realizadas a su habitación, Michelle Carvalho explicó que en esta área se mantuvo el mismo concepto que reina en el resto del departamento.

“Seguimos en la misma línea minimalista”, dijo al recordar cómo decoraron su habitación. “Les quiero hablar del respaldo o cabecero que tiene algo muy novedoso: lo entretenido es que con este botón, presionas una vez, y bajas la intensidad de la luz, con dos, lo apagas”.

Además, resaltó que las mesas de noche forman un dúo perfecto en cuanto a colores, junto al papel mural que instaló en la pared de la cama, el cual le otorga armonía al espacio, dijo.

Tras mencionar el muro como pieza clave, pidió consejos a sus seguidores para cerrar la decoración de su dormitorio.

"Quiero la ayuda de ustedes porque mi arquitecto dice que ponga cuadros. Yo opino que no, me gusta como se ve así. ¿Qué opinan ustedes, pongo cuadros o no?", expuso.

Pidió que le dejaran los comentarios, y la mayoría de sus fans opinaron que “sin cuadros”.

En esta ocasión la Deco de mi dormitorio jugó un papel fundamental en lo que realmente tenía en mente. Quería que fuese algo sofisticado, elegante y moderno, como si fuese una habitación de hotel, ya que este es mi refugio y mi rincón favorito del hogar ❤️

