"Nunca dejo nada al azar": El secreto de Raquel Argandoña para lucir siempre impecable en 50 años de carrera

27 may. 2024 - 17:30 hrs.

Raquel Argandoña es sinónimo de experiencia y arduo trabajo. La presentadora cumple 50 años de una carrera llena de anécdotas e impregnada de su enfoque para siempre lucir impecable, algo que la volvió tendencia por su buen gusto.

Argandoña compartió en Instagram una entrevista en El Mercurio donde rememoró su transición de modelo a ancla de noticieros, su aparición en grandes estelares y su labor como conductora de diversos programas.

La madre de Kel Calderón recordó sus inicios en la televisión en 1974, cuando se volvió modelo en el programa de Don Francisco. Desde ese momento su carrera no se detuvo, por el contrario se mantiene muy fortalecida.

Raquel Argandola celebra 50 años de carrera

En medio siglo de trayectoria Argandoña se convirtió en icono de la moda debido a su esfuerzo por lucir atuendos adecuados para cada presentación y acordes con las tendencias.

Sus aciertos no son casualidad, y ella misma lo refiere en la entrevista: "Nunca dejo nada al azar. Jamás me levanto en la mañana y digo '¿Qué me pongo?'. No, absolutamente todo está estudiado. Los zapatos, accesorios, la peluquería".

Para Raquel esta especie de ritual es "sagrado", porque ella se debe a su público. Sin embargo, también hubo desaciertos.

Entre lo más impactante está el episodio en el Festival de Viña del Mar, cuando fue jurado en 1981. Raquel recuerda que recibió una inmensa pitada por una frase que ahora califica de “horrible”.

"Yo soy de ahí, de la galería, soy de ustedes", dijo en ese momento, olvidando que el vestido metálico que eligió para esa ocasión costaba una importante cantidad de dinero, por lo que no había sintonía entre lo que señaló y su atuendo.

Recordando sus equivocaciones, Argandoña asume que de todo aprendió y por eso sus seguidores no se cansan de alabarla. "La única diva"; "La más linda, la más elegante, la que tiene más personalidad, la que siempre se ha destacado por su desplante, siempre vigente”; “Una bella mujer que tiene glamour, muy distinguida”.

