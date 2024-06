"Últimamente me ha pasado de todo": Camilísima atraviesa por un mal momento familiar

12 jun. 2024 - 20:00 hrs.

Aunque solo muestren una colección de buenos momentos a través de una pantalla de teléfono, el mundo de los influencers es igual a cualquier ser humano. Cami Campos, conocida en las redes sociales como Camilísima, ejemplificó esta realidad y confesó a sus seguidores que atraviesa por un momento difícil.

Con un breve mensaje, se excusó por su ausencia en su cuenta de Instagram, dejando saber cuál era el motivo y cómo se siente en la actualidad.

¿Qué le pasa a Camilísima en su vida personal?

Camilísima contó que está poniendo a prueba lo aprendido en su evolución personal, ante la realidad que vive.

Mientras se preparaba para partir al gym, relató en sus historias de Instagram que tiene una complicación familiar que la mantiene ocupada.

“Últimamente me ha pasado de todo, he estado bien ausente, bien baja. Me siento una persona que está constantemente... como cultivando su crecimiento personal”, explicó sin precisar detalladamente qué problema la está afectando.

Continuó con su reflexión y reconoció que es imposible tener el control de todas las cosas, por lo que indicó que “los factores externos hacen que uno la vea difícil”.

“He atravesado algunos problemas personales, familiares, importantes, donde está vinculada la salud y es súper difícil aplicar lo aprendido con el paso del tiempo, para estos casos, es súper complicado”, dijo a sus seguidores.

Sin embargo, se dio ánimos y aseguró que “de a poquito, uno va repuntando”.

