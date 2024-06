Sobrina de la princesa Diana: Amelia Spencer actualiza su Instagram y la comparan por su look con su tía

De acuerdo con los expertos en moda y en historias de la realeza, Amelia Spencer es la verdadera heredera del estilo sofisticado de la princesa Diana. Recientemente, actualizó su feed de Instagram y los seguidores destacan el parecido con su tía.

Lady Di no solo se ganó el corazón del mundo por su dulzura y entrega a las obras sociales, sino por su glamour y elegancia. La madre de William y Harry dictaba cátedra de moda en cada aparición e impuso más de una tendencia.

Aunque sus sobrinas gemelas, Amelia y Eliza, han declarado que llevan una vida sencilla, han sabido apropiarse del estilo de la recordada princesa de Gales, detalla la revista Gente.

Amelia asistió a un glamoroso evento en los jardines del hipódromo Royal Ascot de Inglaterra. Para la ocasión usó un clásico vestido azul marino de seda, a media pierna, con discretos lunares blancos y cuello del mismo color.

Los comentados looks de las princesas de España en el aniversario del reinado de su padre

Los comentados looks de las princesas de España en el aniversario del reinado de su padre

Su sombrero de satén blanco es un vivo recordatorio de las piezas que le gustaba lucir a Diana, de quien heredó el tono de piel y el color del cabello. Spencer completó su estilismo con zapatos de tacón cuña de espadrilles, ajustados con cintas en las piernas.

Es probablemente este aire de sofisticación y la determinación de rescatar la herencia en moda de Diana de Gales, lo que hace que Amelia luzca más parecida a su tía. Lo cierto es que los seguidores no dejan de comentar su similitud, con expresiones como “eres igual a la princesa Diana”.

1989 Princess Diana in a blue-and-white suited look and matching hat. pic.twitter.com/9VoVYXdYmk