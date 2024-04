43 años después, así luce el vestido de novia de "repuesto" de Lady Di: ¿Por qué diseñaron un traje adicional?

La boda del entonces príncipe Carlos y Lady Di paralizó al mundo el 29 de julio de 1981. La hermosa y joven plebeya que llegaba al altar con un vestido de novia que parecía sacado de un cuento de hadas, se robó todas las miradas.

Tras 43 años de ese histórico evento, se conoce el traje de “repuesto” que fue diseñado en secreto.

En una entrevista para People, la diseñadora Elizabeth Emanuel, encargada de confeccionar el look de Diana Spencer, junto a su exesposo David, confiesa que “estaba neurótica”, le preocupaba que algo le pasara al vestido original, por lo que decidió realizar otro en silencio.

Todos querían ver el vestido de Lady Di. Cuando salió del carruaje, el diseño victoriano elaborado en tafetán de seda marfil, pomposo y con un velo de casi 8 metros de largo, fue la sensación de la boda real.

Ninguno de los malos presentimientos que inundaron la mente de la diseñadora británica ocurrieron. Ahora, 43 años después, deja ver el segundo traje que creó.

