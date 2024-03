El rey Carlos III reaparece en un evento oficial: ¿Por qué se dijo que estaba muerto?

El rey Carlos III está vivo. Tras rumores infundados sobre su muerte que se extendieron en Rusia, se le vio saliendo del castillo Windsor y luego de pie y sonriente en un evento con veteranos de guerra.

Este martes 19 de marzo el hijo de la fallecida reina Isabel II finalmente reapareció, tras largos días de ausencia en la que cumple con su tratamiento médico por cáncer de próstata.

El Daily Mail publicó las imágenes del monarca sentado en la parte trasera de su limusina real con dirección a Clarence House, en Londres.

El diario británico refiere que en el país presidido por Vladimir Putin los medios hicieron eco de la noticia sobre la muerte de Su Majestad. Por esta razón la embajada británica en Moscú se vio en la necesidad de emitir un comunicado oficial para desmentir tal afirmación.

A tempranas horas de la mañana del 19 de marzo, Carlos III se dejó ver primero saliendo del castillo Windsor; luego el palacio de Buckingham ordenó la publicación de unas instantáneas sobre una reunión presidida por el rey.

En efecto, en la cuenta Instagram @theroyalfamily se ve al monarca como anfitrión del compromiso. De pie en todo momento, con buen semblante, saludó y sonrió en la amena tertulia con los exmilitares.

“Esta mañana, el rey se reunió con veteranos de la Guerra de Corea en el Palacio de Buckingham para conmemorar 70 años de la firma del armisticio que puso fin al conflicto”, se lee en la descripción inicial del post que incluyó 4 fotos de la reunión.

