"No es real": Karen Paola desmintió posible embarazo tras polémica en redes sociales

23 jun. 2024 - 14:03 hrs.

Tras un live en Instagram, los rumores de un posible embarazo de Karen Paola comenzaron a surgir entre los seguidores de la cantante, quien desde sus vacaciones en Estados Unidos salió al paso para aclarar la situación.

Todo comenzó el pasado sábado durante una transmisión en vivo de la artista, quien fue interrumpida por su hijo Guillermo con una particular pregunta: "Mamá, ¿me tengo que cambiar de pieza ahora que se agranda la familia?".

Karen Paola terminó el video y dio paso a las especulaciones. Sin embargo, desde Miami negó esta situación.

Instagram de @karenpaolamusic

"Efectivamente la familia va a crecer"

En sus stories, la exMekano señaló: "No me había podido conectar porque estaba disfrutando con mi familia, pero me di cuenta de que después del live que hice se empezó a especular en ciertos lugares que yo estaba embarazada y no es real".

Y para zanjar las cosas, nuevamente reiteró a su público que "no estoy embarazada, no se agranda la familia por ese lado. Mi hijo me contaba algo y me decía algo y yo me puse nerviosa porque no era algo que se tenía que decir en ese minuto, pero no tiene nada que ver con que yo esté embarazada".

Sin embargo, dejó la puerta abierta para un nuevo anuncio que se realizará el 25 de junio.

"Efectivamente la familia va a crecer, pero no tiene que ver con un embarazo y todo eso se los voy a poder contar recién el martes, que era para cuando estaba programado. Eso, un besito para todos y no estoy embarazada".

Todo sobre Entretenimiento