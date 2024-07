¿Esta es la voz real de Paris Hilton? La socialité sorprende a sus fanáticos tras viralizado discurso

Paris Hilton es una caja de sorpresas y así lo demostró hace unos días cuando dio un discurso ante el Congreso de Estados Unidos. La socialité impactó a sus fanáticos no solo por el tema que trató, sino que también por el cambio drástico de su tono de voz.

Hilton se paró frente al micrófono para hablar de salud mental y relatar los abusos que sufrió cuando estuvo en internados en su juventud, refiere el Daily Mail.

Sin embargo, antes de comenzar, bromeó con una congresista sobre la chaqueta brillante que llevaba la funcionaria, dejando claro que es experta en moda.

Paris sorprendió al cambiar su icónica “voz de bebé” por una más profunda. La seriedad del tema que trató, hizo que la millonaria heredera del imperio Hilton se escuchara como toda una política, destaca el Daily Mail.

La empresaria compartió el discurso en su cuenta de Instagram e hizo que se viralizara, ante el asombro de los fans que se atrevieron a asegurar que esa es su verdadera voz. “Está demostrando cómo puede pasar de ser una persona tonta a la auténtica”, dijeron, según el diario británicó.

.@ParisHilton: "I love your jacket. The sparkles are amazing."@RepTenney: "I had a little bling here for today."



Hilton: "I want to find out who made it later."



Ms. Hilton then addresses the question on mental health, access to therapy and community based programs. pic.twitter.com/uiIrqmXjVF