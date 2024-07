"El corazón me creció": La emotiva declaración de Cristián de La Fuente sobre su hija Laura

05 jul. 2024 - 18:10 hrs.

A Cristián de la Fuente constantemente se le ve manifestar su amor y gran admiración por su única hija, Laura, a quien además defiende a capa y espada.

En una entrevista publicada por el actor en Instagram, destacó cómo cambió su vida para bien desde que nació la joven, de actuales 19 años.

En el trabajo periodístico, el galán de telenovelas dio detalles de la relación estrecha que mantiene con Laura, a pesar de que ahora él está viviendo en México.

Cristián de la Fuente sobre su hija: "Me creció el corazón"

Cristián confesó en la entrevista que desde que su hija nació “todo cambió”. Su única prioridad fue la niña, por lo que empezó a planificar su trabajo en función de nunca alejarse de ella.

"Un amigo me dijo que cuando naciera Laura, sentiría que el corazón me iba a crecer, y yo creo que fue así. El corazón me creció. Descubrí una capacidad de amar que no existía", reveló.

"Tengo la suerte de tener una confianza y una cercanía muy grande con Laura", agregó, al dejar claro que el deporte es algo que los une con fuerza. "Este año yo corrí en Pucón, por tercera o cuarta vez, y ella corrió por primera vez. Es muy lindo poder apoyarnos", dijo.

Cuando le preguntaron cómo quiere que su hija lo recuerde, contestó: "Como una persona que, a pesar de sus imperfecciones, trató de ser siempre lo más perfecta posible para ella".

