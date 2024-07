'Cara de palo le escribí y tuvimos una cita': Daniela Nicolás se sinceró sobre cómo conoció a su nueva pareja

07 jul. 2024 - 13:07 hrs.

Daniela Nicolás sorprendió hace algunos días al revelar que se encuentra en pareja hace tres meses. Todo esto gracias a un amigo en común, quien se las dio de "cupido", motivándola a que contactara a una persona por redes sociales.

La noticia la dio a conocer en una conversación con Eva Gómez, donde expuso que su corazón está “felizmente ocupado (...) Hace muchos años que no estaba así de feliz”.

De hecho, en esa instancia la exMiss Chile recibió un ramo de flores con una carta por parte del galán.

Instagram @danielanicolas

“Fue un gesto súper lindo (...) pensé que era broma, jamás me lo hubiera esperado, no tenía idea. Ni siquiera le conté que iba a ir. Fue jugadísimo”, comentó en una reciente entrevista con LUN.

El nuevo amor de Daniela Nicolás

A dicho diario, contó que la relación comenzó hace tres meses, en un momento de su vida en la que había decido cerrar su corazón.

“No quería (estar con alguien). Un amigo en común me dijo que lo añadiera a Instagram y que seguramente nos podríamos gustar, debido a que tendríamos un buen match. Cara de palo le escribí por esa red social y tuvimos una cita a ciegas. Solo sabía su nombre”, detalló.

Nicolás contó que su aprehensión por salir con alguien era tal que, una de sus amigas, debió ir para darle apoyo moral y así salir a cenar con su actual pololo.

“Tuvo que venir una amiga a mi casa, porque yo insistía en que no quería conocer a nadie, además no me sentía preparada”, dijo.

En su primera cita, Nicolás confesó que se llevó una gran sorpresa. “Fuimos a comer sushi en la noche. Además, por coincidencia, es mi vecino, vivimos literalmente al frente. Es chistoso porque vi que sacó el auto y salí. Finalmente, fuimos a un restaurante al lado de la casa. Podríamos haber ido caminando, pero él estaba mal de la espalda y yo recién operada”, narró.

Respecto a sus planes para el segundo semestre, Daniela Nicolás reveló estar analizando irse al extranjero “un par de meses a estudiar inglés”. Sin embargo, todo esto son ideas, ya que afirmó que “lo único que tengo definitivo es el amor”.

