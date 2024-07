Francoise Perrot revela que estuvo internada por problemas de alcohol: "Se me estaba pasando la mano"

08 jul. 2024 - 13:10 hrs.

Francoise Perrot, exchica reality y que también estuvo en Mekano, dio a conocer que vivió un fuerte problema con el alcohol, hecho que la mantuvo internada 7 meses en un centro de rehabilitación.

Perrot dio una entrevista al diario Las Últimas Noticias, donde abordó su situación, puntualizando que decidió entrar a un programa de rehabilitación a raíz de la dependencia que estaba desarrollando, así como los problemas familiares que estaba causando.

"De repente, me vi mal, estaba tomando todos los días y obviamente no estaba siendo un ejemplo ni para mis hijas ni para nadie”, aseguró Perrot, y añadió que “cuando realmente me di cuenta que se me estaba pasando la mano, decidí internarme en una clínica. Eso pasó hace más o menos dos años. Después anduve bien como ocho meses, hasta que tuve una recaída, que fue importante para lo que vino después”.

Francoise Perrot / Instagram

Francoise Perrot cuenta por qué decidió entrar a rehabilitación

La exchica Mekano se separó hace dos años y medio de quien fuera su pareja, lo que desencadenó un excesivo consumo de alcohol que no pudo controlar. Por lo mismo, ingresó a rehabilitación donde conoció otras experiencias y realidades.

Perrot dejó el centro hace dos meses, pero son precisamente estas experiencias y realidades las que adelantaron su proceso de sanación.

“Ahí tomé real conciencia de mi problema. Me enseñaron muchas herramientas para enfrentar esta enfermedad. Conocí a mucha gente con distintas adicciones. Ver otras realidades me hizo bien. Ahí te dicen que esto es una enfermedad crónica, la cual obviamente tiene recaídas, de las que te debes levantar. Cambié el switch totalmente”, afirmó.

Raquel Argandoña combina su comentado bolso Chanel con botas de caña alta y falda Rafa Araneda se ríe del sombrero de Marcela Vacarezza: Este fue el inesperado destino de su "chupalla" "Un desastre": Marcela Vacarezza revela sin filtro el motivo por el qué separó camas con Rafael Araneda Te puede interesar

Asimismo, Francoise reveló que lo más complejo de toda la situación fue alejarse de su hijas, a quienes pasó de ver todos los días a sólo los fines de semana. “Mi mamá también, ella ha sido mi gran pilar. Fue un proceso duro, pero bueno, cuando algo te pasa la cuenta tienes que tomar acción y pedir ayuda. Eso hice”, recalcó.

Finalmente, dejó una reflexión en torno a su futuro: “Estoy en un proceso particular, salí hace muy poquito de la comunidad. Ha sido difícil volver a la realidad, pero estoy con todo el apoyo de mi familia, de mis hijas, de mi mamá y mi pareja, quienes me tiran para arriba todos los días”.

Todo sobre Celebridades chilenas