"A mí no me gusta": Marcela Vacarezza indignada por actitud de su hijo en Miami

Marcela Vacarezza fue una vez más centro de atención tras retar a su hijo por una situación que, a su juicio, no corresponde y no debería volver a ocurrir.

Precisamente, el "reto" ocurrió en el pódcast "Tenemos que hablar", protagonizado por Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, quienes están acompañados por sus tres hijos mayores: Martina (23 años), Florencia (20) y Vicente (17).

En dicha instancia, comenzaron a hablar de los "permisos", siendo Vicente quien tomó la palabra primero, pero de inmediato fue acusado de sobrepasar los límites instalados por sus padres para dichas ocasiones.

Marcela Vacarezza regaña a su hijo por llegar tarde

"Me llama a las 1:10 de la mañana para pedirme quedarse a dormir en la casa de un amigo, le digo que no, porque a mí no me gusta que se queden mucho en la casa de amigos. Muy contadas veces", dijo en un comienzo Vacarezza.

Asimismo, recordó que le llegó una alerta a su celular que le avisaba que su hijo estaba en una playa de Miami, a cerca de 50 minutos del hogar familiar. "Entonces, yo me quedo con que él estaba aquí a tres cuadras y él va a la playa sin avisar... 17 años", confesó Vacarezza indignada.

Sin embargo, el joven se defendió y aseguró que fue un panorama muy entretenido, pero esto no causó gracia a Vacarezza, quien reveló que estaba "con el alma en un hilo" viendo cómo su hijo llegaba a las tres de la mañana.

La conversación terminó cuando Marcela mencionó que encaró a su hijo por estar, supuestamente, bebiendo alcohol, pero el joven negó esas acusaciones y afirmó estar disponible para un alcotest.

