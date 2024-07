Ingrid Aceitón retoca sus cejas y causa polémica entre sus fans: La exreina anuncia nueva cuenta de Instagram

27 jul. 2024 - 10:00 hrs.

Dueña de varias coronas, Ingrid Aceitón debe sus inicios a su participación en certámenes como Miss La Florida 2017 y Miss Model Chile 2018, en los que se alzó como la vencedora. Sus fans elogian su belleza, pero en una nueva publicación causó polémica por sus cejas y por la expresión de desánimo con la que posó.

La exchica reality sigue preocupando a sus seguidores, debido a que reincidió en publicaciones misteriosas en sus redes sociales, en las que refleja que vive duros momentos.

En este último post, la modelo, además de mostrarse con un rostro que denota tristeza, anunció que posee una cuenta de Instagram de respaldo.

Foto: Instagram@ingridaceiton

¿Por qué las cejas de Ingrid Aceitón causaron polémica entre sus fans?

Los fans de Ingrid Aceitón, no solo se perturbaron por su “quebranto anímico”, sino que algunos internautas notaron el nuevo diseño de cejas que se realizó e hicieron comentarios sobre el color y la forma.

En la fotografía en la que se ve su rostro en primer plano, es notorio que la exreina de belleza se retocó esa área, y un grupo de seguidores no hicieron “silencio”. Por el contrario, dejaron un hilo de comentarios.

“Veremos que nos dará el futuro... Nuevo insta @ingridaceitonh”, escribió Aceitón y dio lugar a mensajes motivadores para levantar su ánimo. Sin embargo, un grupo se centró en sus cejas.

“Eres una hermosa, pero esas cejas no te quedan”, fueron las palabras que iniciaron la serie de críticas, “Tus cejas son muy finas para su edad... No le luce bien, parece que se las tiñe... Ese no es para una señora de su edad”, “De acuerdo, no le quedan, pero es tan hermosa y si a ella le gustan, nada que opinar”.

Otra internauta agregó, “siempre he querido decirte lo de las cejas, eres hermosa, pero no van tus cejas con tu cara hermosa. Entrégale todas tus cargas a Dios”.

En medio de las críticas, Ingid Aceiton optó por responder: “No tengo más cejas”, escribió seguido de un emoji de carita con lágrimas.

Foto: Instagram@ingridaceiton

Todo sobre Influencers