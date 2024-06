Ingrid Aceitón se perfila nariz y labios y los fans se dividen en los comentarios: Así luce su nuevo rostro

01 jun. 2024 - 10:00 hrs.

Cada día las demandas de tratamientos estéticos son más altas. Muchas mujeres desean esos retoques en las áreas del rostro que el tiempo modifica o simplemente desean cambiar un poco su arquitectura facial. Esto último fue precisamente lo que Ingrid Aceitón se practicó en sus labios y nariz.

Atrás quedaron los rellenos voluminosos, ahora las celebridades e influencers remodelan sus estructuras a través de técnicas modernas y menos invasivas, como lo hizo la exreina de belleza para tener nueva imagen.

A sus 31 años, la animadora de televisión contó recientemente que confió en las manos y experiencia de un profesional para realizarse algunos retoques, pero no precisó en ese momento de qué se trataba.

Así luce Ingrid su nuevo rostro con labios y nariz perfilados

Ingrid Aceitón compartió con sus seguidores de Instagram cómo quedó su rostro luego de perfilarse las principales áreas de la cara.

“Encantada de mi perfilado de labios y nariz”, escribió la modelo al revelar que se había realizado un procedimiento estético, sin ofrecer más detalles.

A gusto con los resultados, Ingrid lo hizo saber en la publicación. “Siempre es importante sentirse bien primero, ante cualquier opinión. Y yo me siento feliz...”, lo recalcó al dejar ver su desinterés por los comentarios de terceros.

“Eres hermosa naturalmente, por favor, no te pongas como cara de cera... que luego todas se ven iguales”, comentó una seguidora a quien se sumaron otros mensajes de fans renuentes a estos procedimientos: “Tu eres demasiado hermosa, no te hagas nada, no lo necesitas”, escribieron al reprobar su decisión.

Sin embargo, una mayoría aprobó cómo se ve ahora con su perfilado de labios y nariz, cuyos efectos se mantienen por más de año y medio.

“Muy bello... te queda hermoso, algo sutil y femenino”, “Bella como una estrella, quiero ya el dato”, “Más bella aún, insisto, estás como para un concurso de belleza”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ingrid Aceiton (@ingridaceiton)

