'Eso no existió': Luis Mateucci desmiente a Daniela Aránguiz por foto de supuesto embarazo

Hace algunos días, se destapó una acusación contra Daniela Aránguiz, quien habría inventado un embarazo e, incluso, enviado una foto de una ecografía falsa a diversos contactos.

Fue su misma expareja, Luis Mateucci, que quiso referirse al tema y romper el silencio para decir que la foto, Aránguiz la habría mandado a varios conocidos de ambos.

En medio de su última participación en un reality, el argentino, en medio de una conversación con otra participante, le comentó que Daniela le habría fallado.

"Yo pensé que eran puras palabras, pero puso una foto de una ecografía falsa, eso no existió", comentó Mateucci, por el presunto embarazo que habría sido la causa del término de la relación entre ambos.

Daniela Aránguiz, también se defendió de los dichos de su ex, asegurando que "yo tuve dos hijos con el hombre más importante de mi vida y si tuviera otro no hubiera sido ni será con Luis Mateucci".

La divulgación de la ecografía falsa

Según comento Mateucci en el programa "Que te lo digo" de Zona Latina, a través de un audio de Whatsapp reproducido en el espacio, "la ecografía se la mandó a todo el mundo, no solo a mí, sino que a Daniela Colett, a la amiga de Dani Colett, y habló con Edu Vargas".

"Estoy muy decepcionado de ella. Yo estaba enamorado porque si no era amor, qué era. Yo también considero que ella estaba enamorada de mí. Yo soy un chico trabajador, no ando regalando nada, no va a andar conmigo por dinero ni fama, y yo tampoco", continuó.

"Yo estoy muy dolido por su actuar, es ella la que se mandó la cag... me traicionó, yo encuentro que pudo estar dolida por ciertas actitudes, ciertas cosas. Tampoco me creo santo, no soy un santo. Si teníamos algo bueno era la comunicación, y siento que cruzó los límites", concluyó.

