"Su corazón pertenece a Chile": Marcela Vacarezza respalda la decisión de su hija Florencia de volver al país

06 ag. 2024 - 11:10 hrs.

Antes de su regreso a Miami, Marcela Vacarezza tuvo que despedirse de su hija Florencia, luego de que decidiera quedarse en Santiago para buscar nuevos horizontes en su vida.

La hija de la comunicadora y Rafael Araneda aseguró que esta importante decisión tiene un trasfondo, aunque no deja de ser llamativa, considerando que su hogar fue Estados Unidos por cuatro años.

Marcela respaldó la decisión de su hija Florencia

En conversación con el programa Zona de estrellas, la animadora aclaró el panorama de Florencia y cómo afecta este abrupto cambio de vida en el núcleo familiar.

"Yo la entiendo, a mí me da una pena tremenda y me la voy a llorar todo el día domingo (pasado), cuando me vaya, pero a la Florencia yo la entiendo", señaló la conductora.

Luego, Marcela comentó cómo ha sido el camino de su hija, desde que partieron a Estados Unidos como familia: "Ella se fue a los 17 años de Chile, hizo dos años de colegio, hizo dos años de universidad. Pero no le gustó".

"No lo pasó mal, tiene un súper buen grupo de amigos y lo intentó, pero siente que su corazón pertenece a Chile", añadió la comunicadora.

IG: marcelavacarezza_

De hecho, la esposa de Rafael Araneda confesó que "siempre supe que ella quería (volver), porque siempre me decía 'mamá, estoy bien acá en Miami, estoy feliz, pero no me veo viviendo acá, no me veo trabajando acá, no me veo encontrando pareja acá'".

Florencia está decidida

Además de aclarar la situación actual, Marcela Vacarezza reveló que esta decisión que tomó Florencia se veía venir, comentando que en una oportunidad ella se acercó junto a su hermana Martina para comentarle que deseaban regresar a Chile.

"Las dos querían, se me iban las dos, pero la Martina se arrepintió, porque ella prefiere sacar el cartón de Derecho en Estados Unidos... Pero la Flo lo puede hacer en cualquier lado, porque ella estudia Ingeniería Comercial", comentó sobre su hija menor.

Según la fuente, la hija de Marcela y Rafael Araneda cursa su carrera en la Universidad Internacional de Florida. En su regreso a Santiago, Florencia arrienda un departamento, desde donde finalizará sus estudios de forma online.

"Para ella es un comienzo de vida, es un comienzo de un proyecto de vida... Uno siempre va tratando de que no pase o de que sea una decisión bien pensada; porque esto no es un juego, son decisiones de vida", señaló la comunicadora.

Finalmente, Vacarezza asegura que esta decisión la ve como un "cierre de etapas", y que si Florencia "está muy triste, si no funciona, si echa de menos, si dice que se equivocó, las puertas están abiertas allá (Miami)".

Todo sobre Marcela Vacarezza