Daniela Aránguiz carga contra Jorge Valdivia: "Si yo publicara un solo video que tengo aquí, te destruiría"

07 ag. 2024 - 15:10 hrs.

El fallo de la querella de Maite Orsini contra Daniela Aránguiz ha desencadenado todo tipo de comentarios por parte de la exchica Mekano contra Jorge Valdivia.

Precisamente, hace un par de días la influencer repasó a su exmarido y entregó un consejo de amor a todas las mujeres del país. Ahora, Aránguiz vuelve a la carga contra Valdivia por las fotografías que el exfutbolista está subiendo a redes sociales.

En concreto, en el programa "Sígueme", la exesposa del "Mago" disparó una vez más y aseguró que con esas publicaciones solo busca una reacción negativa de su parte.

Instagram

Daniela Aránguiz vuelve a declarar contra Jorge Valdivia

"¿Hasta cuándo me provoca? ¿Hasta cuándo me sacas de quicio? ¿Hasta cuándo haces cosas para que yo le responda? Yo no quiero responderte más", dijo en un comienzo Aránguiz, y agregó que "no quiero esta guerra que llevamos durante dos años, no la quiero más. No quiero hablar de ti".

"Una tristeza inexplicable": Melina Figueroa revela que sufrió la pérdida de un embarazo "Me arrepiento": Daniela Aránguiz revela detalles de pelea con Pamela Díaz por defender a su exsuegra "¿Qué creen que falta?": Vanesa Borghi elabora lista de esenciales para el nacimiento de su bebé Te puede interesar

"No comentes cosas que yo escribo sobre otras personas como si fueran para ti. No quiero que me sigas provocando con fotos que sabes que a mí me van a molestar", afirmó.



"¿Qué más quieres de mí? Ya estoy aburrida, no quiero contestarte más. No quiero que me busques el odio, porque si yo publicara un solo video que tengo aquí, te destruiría. Y no es mi idea, porque no quiero destruir a los que todavía te aman", sentenció Aránguiz.

Todo sobre Daniela Aránguiz