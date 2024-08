'Fue chocante': Mauricio Medina se confiesa sobre la amputación de parte de su pierna

10 ag. 2024 - 16:38 hrs.

Hace unos meses, Mauricio Medina pasó por uno de los momentos más complicados de su vida, ya que sufrió la amputación de parte de su pierna derecha.

A finales del año pasado, el comediante del extinto grupo "Dinamita Show" fue sometido a un coma inducido por 15 días, debido a complicaciones por la diabetes que padece. Lo anterior, gatilló que perdiera parte de su extremidad inferior.

Según confesó, todo ocurrió en un viaje a Perú para presentarse en un show. En esa ocasión, se percató que tenía una herida, pero no le tomó el cuidado que merecía.

Mauricio Medina

"Se me infectó (la herida), pero yo no pensé que iba a ser tan grave. Dije 'llego a Chile, me sigo atendiendo y esto se pasa'", expresó en un espacio televisivo de Chilevisión.

Mauricio Medina dio detalles de sus problemas médicos

Desafortunadamente, Mauricio Medina no pudo tomar el avión que lo devolvería a Chile y decidió tomar un bus que demoraba 22 horas en llegar a suelo nacional. Al arribar, se fue inmediatamente a un hospital, lugar donde le comunicaron que debían realizarle una amputación.

"(El médico) me dijo 'si no te amputo, te vas a morir, así que tienes que firmar'. Firmé, y no me dí cuenta de lo que había firmado. Sí, firmé que me amputaran, pero no pensé nunca que era el pie. De verdad, me habían cortado menos, pero la infección no se detuvo y de ahí me cortaron otro pedazo", explicó.

Luego de recuperarse del coma, le pidió ayuda a su esposa para ir al baño, pues no sabía que le habían amputado un pie, pero ella le transparentó la situación: "Fue terrible, duro, fue chocante. Le preguntaba a mi señora '¿qué me hicieron? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me hicieron?'. Además, todavía estaba medio sedado, me porté horrible en el hospital".

Luego de asumir lo que había pasado, el humorista pasó 10 días hospitalizado y fue dado de alta, momento en el cual comenzó su recuperación. "Me fui a la casa y ahí empezó lo más lento que es la sanación del muñón, pero gracias a Dios la cicatrización ha sido muy buena, y he podido ponerme la prótesis y eso es lo mejor. Han pasado ocho meses, estoy un poco adelantado", finalizó.

