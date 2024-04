'La inclusión en este país no existe': El fuerte descargo de Mauricio Medina tras sufrir amputación

06 abr. 2024 - 16:20 hrs.

El comediante nacional, Mauricio Medina, también conocido como "El Indio", de Dinamita Show, hizo un fuerte descargo acusando poca inclusión.

El humorista reapareció en redes sociales tras sufrir la amputación de una de sus extremidades debido a la diabetes que padece hace varios años.

La queja de Mauricio Medina

A través de su cuenta de Tiktok, Medina subió un video acusando falta de inclusión en el país luego de transitar por las calles en silla de ruedas.

"Los quiero invitar a un recorrido por la verdad, por la realidad, por la real inclusión en Chile", comenzó diciendo.

Continuó: "Hace poco que me amputaron un pie y me he tenido que enfrentar a este difícil momento de inclusión. Y por qué te digo difícil, porque les voy a contar... desde el Festival en adelante nos hemos dado cuenta que la inclusión en este país no existe".

Horas más tarde compartió otro registro explicando qué había provocado este reclamo: "El baño de discapacitados está el fondo del baño de hombres, eso significa que yo y mi acompañante, que es mi mujer, no podemos entrar al baño".

Esta no fue la única situación que enfureció al humorista, ya que al intentar ingresar a un local comercial, se dio cuenta de que la entrada para silla de ruedas se encontraba bloqueada.

"Vamos a hacer una sugerencia para que las personas que tienen locales siempre mantengan despejado el paso para discapacitados (...) Ellos se comprometieron a despejar eso y después lo vamos a venir a grabar por si lo hicieron", cerró.

