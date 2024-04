Lisandra Silva sale de paseo con sus hijos y se genera un debate por llevarlos en coche

06 abr. 2024 - 10:00 hrs.

La exchica reality, Lisandra Silva, salió de paseo con sus hijos y mostró las bondades de su nuevo coche doble, pero no se salvó de las críticas de sus seguidores.

Silva se ha convertido en el ejemplo de madre que cuida de sus hijos, trabaja y enriquece su mundo interior, tras su separación del bailarín nacional, Raúl Peralta, padre de sus dos niños.

En una publicación reciente, la modelo cubana mostró las prestaciones del coche que usa para llevar cómodamente a sus pequeños. Cuenta con dos asientos, que facilitan la supervisión y el traslado de sus niños de uno y tres años.

“Es grande para andar en coche”: debaten los seguidores de Lisandra Silva

No es extraño que las publicaciones de Lisandra con sus hijos generen debates acerca de sus decisiones, de su manera de criar o, incluso, de la decoración de los espacios de los niños.

En esta oportunidad el tema fue la edad y el tamaño de Noah para ir en coche. “El niño ya es grande para andar en coche, tiene que caminar o bici, está súper incómodo”, opinó una seguidora.

“Sí, está grande para que utilice coche”, insistieron. Las reacciones no se hicieron esperar: “qué manera de criticar siempre a las mamás y se hacen las perfectas”; “si se duerme en la calle o se cansa uno tiene que cargarlo, yo también le manejo en coche a mi hijo y no me importa lo que digan”, escribieron.

Todo sobre Chicos Reality