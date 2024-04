'Era muy difícil': Las razones por las que Juanita Ringeling y Matías Assler volvieron a vivir a Chile

06 abr. 2024 - 14:00 hrs.

Juanita Ringeling y Matías Assler explicaron sus razones para regresar a vivir a Chile tras estar establecidos en México desde el 2022.

Los actores regresaron al país en septiembre del 2023 y en diciembre del mismo año recibieron a su segunda hija, Loica.

¿Por qué volvieron a Chile?

En conversación con LUN, Juanita explicó que "el embarazo (de Loica) fue la razón más importante para volver, criar con una red de apoyo es importante y aquí en Chile puedo seguir trabajando con una guagua, en México me era muy difícil. Por eso decidimos volver".

La pareja detalló que están instalados en Cachagua, donde están reformando y realizando reparaciones en su nuevo hogar.

Por su parte, Assler señaló que "se echó mucho de menos Chile, sobre todo la naturaleza en la que vivimos, porque allá estábamos en Ciudad de México, que es tremenda, entonces extrañábamos esa conexión de ver a nuestro hijo acá yendo a alimentar a las gallinas, yendo a la playa todos los días".

En tanto, sobre su carrera, el actor expresó que "tenemos negocios aparte de nuestras carreras (actorales) que también demandan tiempo".

"A mí me encanta actuar, aunque llevo rato alejada de ese mundo. Sí volvería a las teleseries, hay que ver caso a caso", comentó Juanita.

¿Cuándo se casarán?

Ringeling y Assler se comprometieron en febrero tras cinco años de relación y dos hijos. Sobre la ceremonia, Juanita dijo que "no hay fecha todavía, estamos con mucha calma, aún no hay preparativos".

"Fue todo muy relajado caminando por la playa y como Matías es bastante tradicional, se arrodilló, sacó una cajita, me mostró el anillo y me pronunció '¿Te quieres casar conmigo?' Yo me quedé impactada. Creo que los primeros cinco minutos solo respondí estupideces de puros nervios y le dije que sí", recordó.

Matías afirmó que "con dos hijos ya estaba bueno establecer algo más. El compromiso siempre ha estado, para mí casarnos es una ritual de amor en la familia, una instancia que hace bien y que mis hijos sientan seguridad".

Todo sobre Parejas Famosas