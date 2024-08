'Me despedí muchas veces': Rafael Araneda se emociona al revelar el grave estado de salud de su madre

11 ag. 2024 - 12:00 hrs.

A través de un programa de televisión, Rafael Araneda confesó el delicado estado de salud por el que pasa su madre, y cómo ha lidiado con esta situación.

Recordemos que hace unos años, el exanimador del Festival de Viña y Marcela Vacarezza decidieron irse a vivir a Estados Unidos junto a sus hijos, pues su carrera como presentador en Univisión iba en ascenso. Debido a esto, el periodista dejó de ver tan seguido a su progenitora.

Según confesó, Laura Maturana, de 96 años, tiene diagnosticado Alzheimer, enfermedad que actualmente la tiene "súper ida". Sumado a lo anterior, sufrió un accidente cerebrovascular, afección que provocó que tuviera que alimentarse por sonda.

Rafael Araneda se despidió de su madre

También, Rafael Araneda reveló que tuvo una conversación con su madre antes de que perdiera completamente la memoria: "Yo me despedí muchas veces, hoy día no me conoce".

En esa línea, el animador comentó que cuando su mamá lo escucha en el programa de radio que conduce todos los días, lo reconoce como "mi niño", pero rápidamente ese recuerdo se va de su mente.

Actualmente, la vida del periodista está en un complejo momento, pues sumado a la enfermedad que afecta a Laura Maturana, recientemente contó que su hija Florencia decidió volver a vivir a Chile.

