Luis Jiménez habla tras su quiebre matrimonial con Coté López: "Fue y será la mujer más importante de mi vida"

12 ag. 2024 - 13:15 hrs.

El exfutbolista nacional Luis “Mago” Jiménez habló sobre su separación de María José “Coté” López, tras 18 años juntos, y también acerca de cómo está enfocando su vida ahora, tras el quiebre matrimonial.

Respecto a cómo ha seguido su relación con “Coté” López, ahora que ya no son pareja, el exmediocampista aseguró que ha sido complejo, pero que, afortunadamente, han tenido una buena comunicación.

La nueva vida de soltero de Luis Jiménez

“Las despedidas o separaciones son siempre difíciles. En nuestro caso fueron casi 18 años juntos con María José. La verdad es que no ha sido nada fácil. Por suerte nos llevamos bien y tenemos una buena comunicación que hace que, dentro de lo difícil, sea todo más llevadero”, explicó el “Mago” a Las Últimas Noticias.

Luis Jiménez y María José López antes de su separación / Instagram

“Nos llevamos bien. Nos comunicamos más que nada por temas de los niños en este momento, pero hay buena relación. Sin duda, fue y será la mujer más importante de mi vida. Pasé 18 años con ella y veo difícil llegar a tener una relación tan importante como la que tuvimos”, aseguró.

Jiménez, además, abordó cómo está enfrentando su nueva vida de soltero y cómo ha mantenido el contacto con sus cuatro hijos que tuvo junto a “Coté”.

“Me estoy enfocando en mis hijos y en el trabajo. También estoy trabajando mucho en mí, tanto física como mental y espiritualmente. Estoy en terapia sicológica hace ya mucho tiempo y cuento con el apoyo de mi familia, tal como lo he tenido durante toda mi vida en los momentos difíciles. Soy afortunado”, expresó Luis.

“Me cambié a un departamento más pequeño, pero veo a los niños todos los días. Se quedan conmigo entre tres y cuatro días de la semana. Voy a la oficina todos los días, retomé los entrenamientos. En realidad, mi rutina no ha cambiado mucho, la única diferencia es que ya no paso tiempo con María José y no vivo en la misma casa”, sentenció.

