"Les voy a contar rapidito": Gala Caldirola aborda rumores tras ser vista con Luis Jiménez en un bar

En las últimas horas, una fotografía captada en un bar capitalino encendió las redes y provocó una serie de especulaciones sobre un presunto romance entre el exfutbolista chileno Luis Jiménez y la exchica reality española Gala Caldirola.

La captura, viralizada por el portal Infama, los muestra conversando en una mesa junto a otras personas. La también modelo aparece sonriendo, mientras que el empresario está de espaldas a la cámara.

El registro levantó rápidamente la curiosidad de los fanáticos, quienes inmediatamente comenzaron a especular sobre un posible romance.

Gala alza la voz tras rumores de romance con Luis Jiménez

Solo un par de horas después, Gala Caldirola alzó la voz para aclarar la situación y ponerle punto final a los rumores.

"Como estoy en la playa, tranquila y relajada, me voy a dar el tiempo de hablar de este tema (...) les voy a contar rapidito el culebrón que se han armado", partió diciendo a través de su Instagram.

"Yo entiendo cómo funcionan las cosas, que les sirva hablar de mí. Debe ser que les parezco un personaje importante, interesante... no sé", agregó.

Asimismo, Gala explicó que tienen amigos en común y que, como se ve claramente en la foto, "ni siquiera estoy sentada en la misma mesa con (Luis). No estoy cenando con él. (Jiménez) estaba en un lugar, el mismo en el que estaba yo. Coincidimos de casualidad".

En ese sentido, insistió en que "nos saludamos cordialmente, hubo risas (...) no hay absolutamente nada más que eso".

"Sacar de contexto una situación, en la que además, se ve claramente que estamos en un lugar público y en mesas separadas, me parece...", añadió.

Así, afirmó que "las personas que sacaron esa foto podían ver claramente que él estaba en una mesa con unas personas, y yo en otra".

"Absolutamente nada más"

"No éramos nosotros el tema. De casualidad coincidimos en el mismo lugar. Obviamente, sé quién es, lo conozco, buena onda (...) hasta estuve en su boda, y por supuesto lo saludé (...) buen rollo", complementó.

La exchica reality reiteró que no existe "absolutamente nada más" y que quienes tomaron la foto tienen "muchas ganas de hacer daño, de joder, de malmeter y de sacar de contexto una situación. Si se estaban armando alguna película, no pasó y no va a pasar nunca. Es simplemente cordialidad entre dos personas que se encuentran en un lugar y se conocen. Nada más que eso".

"Así que tengan un buen día. Y vacíen vuestra mente de tanta mierda porque, la verdad, personas con malas intenciones sobran, sean felices [sic]", sentenció.

