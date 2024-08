Renata Bravo revela curiosa técnica estética que aplica desde hace muchos años: "El bótox de los pobres"

12 ag. 2024 - 21:30 hrs.

La actriz Renata Bravo reveló públicamente uno de sus secretos mejor guardados, relacionado con su apariencia.

Durante su participación en el programa "Desayuno de Campeones" de La Metro FM, la también humorista compartió con sus oyentes su técnica para combatir las arrugas.

El curiososecreto de Renata Bravo

"Como no me pongo bótox, tengo que aplicar alguna técnica para no estar tan arrugada. Entonces, desde cabra, cuando hacía imitaciones, mi caracterizadora me enseñó ‘el bótox de los pobres’", comenzó diciendo, refiriéndose a sus inicios en la televisión.

Renata Bravo / Instagram

Tras esto, Renata reveló su secreto, diciendo: "Es agarrarse las patillas con un elástico de billete, de esos que venden en los chinos. Unos chiquititos. Entonces te tomái dos cachirulos acá, te los tomái atrás y te los apretái, y quedái chinita".

Luego, Bravo explicó que existe otro artefacto que cumple la misma función, el cual estaba utilizando durante su participación en el programa.

"Un día, una amiga me dice: ‘Renata, cacha lo que vi en Temu’. Y no se los voy a mostrar porque no me los voy a sacar, pero es básicamente un tirante, un elástico de sostén que tiene peineta a cada lado. Entonces tú te agarras patilla con patilla", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Metro FM (@lametrocl)

Todo sobre Celebridades chilenas