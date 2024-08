"Para mí no existes": La respuesta de Denisse Campos a su hermana Daniella tras criticar su carrera política

28 ag. 2024 - 20:35 hrs.

Denisse Campos respondió a los recientes comentarios de su hermana Daniella Campos, quien cuestionó su candidatura a concejal por la comuna de Valparaíso.

Daniella declaró que no votaría por su hermana gemela para dicho cargo municipal, afirmando que "no dudo de las buenas intenciones de Denisse, pero siento que hay que tener algo más que buenas intenciones en la vida para poder asumir ciertas responsabilidades".

La respuesta de Denisse Campos a su hermana Daniella

En un contacto con el programa "Que te lo digo" de Zona Latina, Denisse no se contuvo y respondió contundentemente a su hermana.

@denissecampos en Instagram

"Lamento profundamente las palabras de mi exgemela, Daniella Campos. Por supuesto, entiendo que una persona de Chicureo jamás podría entender las necesidades de la gente del puerto de Valparaíso", expresó la exmodelo.

En la misma línea, añadió: "Llevo años trabajando aquí y ahora me concentro en mi labor como fiscalizadora, enfocándome en el desarrollo cultural, laboral, educativo, en la seguridad y, sobre todo, en la violencia contra la mujer, que es uno de los puntos más importantes".

Denisse también lanzó una crítica directa a su hermana: "Sobre las palabras de Campos 2 (Daniella), que tuvo un pésimo desempeño apoyando al señor Kast, lamento mucho su opinión. Sin embargo, no me interesa, porque ella desconoce las necesidades de la gente, como ya mencioné. No tiene cercanía ni empatía con quienes realmente viven o son del pueblo, por eso a ella le va a ir mal".

Para concluir su tajante respuesta, Denisse fue aún más directa: "Como ella dice, lleva muchísimos años alejada de mí y de la familia, como para poder opinar sobre lo que hago o no hago".

"Llevo muchos años trabajando durísimo como persona individual, así que Campos 2, para mí, no existes", cerró.

