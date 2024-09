"Le debe haber escrito a muchas mujeres": Carla Ballero revela que recibió mensajes de ídolo de La Roja

06 sept. 2024 - 11:00 hrs.

Un conocido futbolista de la Selección Chilena fue señalado por Carla Ballero de haberle enviado mensajes alguna vez. La panelista hizo la revelación en el programa “Sígueme” y sorprendió al hablar de que el deportista le quiso “coquetear”.

Todo salió a luz luego de que en el espacio comentaran acerca de los dichos de Michelle Carvalho, quien hace unos años tuvo un romance con Alexis Sánchez, el ídolo de La Roja, quien fue precisamente el que años atrás habría tenido esa conducta con Ballero, hoy de 45 años.

Carla Ballero revela el flirteo que Alexis Sánchez intentó sostener con ella

Carla Ballero realizó la confesión motivada por las declaraciones de la influencer brasileña, razón por la que trajo a colación lo sucedido hace algunos años.

Foto: Instagram@carlaballeroa

Sin precisar la fecha, Ballero contó que el "Niño Maravilla" habría tenido otras intenciones con ella, luego de que a través de la plataforma de Facebook le enviara mensajes.

“En esa época existía el Facebook y te escribían por Messenger, y él me escribía”, contó, al explicar que todo sucedió luego de que su matrimonio con Raúl Fergie, el padre de sus tres hijos, llegara a su fin.

Ballero sostuvo que hizo caso omiso al flirteo que intentó sostener el delantero de La Roja con ella, pues no le gustaba y además el jugador “era muy pequeño para su gusto”.

“Me escribió varias veces, pero como me imagino le debe haber escrito a muchas mujeres… Yo no estaba ni ahí”, dijo sobre el ídolo de la Selección Chilena de 35 años.

Alexis Sánchez / ATON

Todo sobre Celebridades chilenas