"Finalmente no se dio": Luis Jiménez confirma que está en proceso de divorcio con Coté López

05 sept. 2024 - 16:40 hrs.

El exfutbolista chileno Luis Jimenez confirmó el quiebre definitivo de su matrimonio con María José López, tras casi 18 años juntos.

De hecho, "El Mago" ratificó que ambos ya habían firmado los documentos de divorcio hace varios meses.

Recordemos que la expareja, que inició su romance en 2006 y tiene cuatro hijos, había terminado y retomado su relación en más de una ocasión durante el último año. Durante ese lapso ocurrió la bullada polémica que los dos tuvieron con el hijo del exseleccionado de La Roja, Diego Jiménez.

Instagram @cotelopezm

Luis Jiménez confirma divorcio con Coté López

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Luis Jiménez abordó su situación sentimental.

"Esta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado", indicó el exfutbolista.

"Después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio", agregó.

En esa misma línea, Jiménez reveló que no existe chance de reconciliación con Coté López después del bullado quiebre.

"Para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados", afirmó.

Asimismo, en otra historia, el ex Inter de Milán reiteró que se encuentra "soltero, sin pareja, no buscando pareja, no, estoy súper bien así".

Jiménez también se dio el tiempo de reflexionar sobre este año, asegurando que ha sido "súper heavy, con muchos cambios, con muchos nuevos procesos, difícil. Creo que ha sido, lo decía en algún momento, el año 2023-2024, ha sido sin duda el más difícil de mi vida, súper complejo".

"Con todos los proyectos que tenía por delante, ya no va a poder ser, entonces es como reinventarse, empezar de cero, y nada, no es fácil, pero siento que va a salir todo bien", concluyó.

Todo sobre Luis Jiménez