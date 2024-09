¿Se casa?: Nano Calderón reveló importante información sobre su futuro con Rebeca Naranjo

19 sept. 2024 - 18:08 hrs.

Hace algunos días, el joven hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón le propuso a sus seguidores de Instagram que le hicieran algunas preguntas a través de sus historias.

Fue este jueves cuando una persona le mencionó la idea de casarse con su pareja, Rebeca Naranjo, la joven con la que lleva varios años.

La declaración de Nano sobre el matrimonio

Manteniéndose fiel a su estilo frontal, Nano no ocultó nada y respondió abiertamente la pregunta. "Sí, algún día (me gustaría casarme). No en una iglesia", comentó el influencer que cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram.

@nanocalderon97

Además, no solo sugirió que le gusta la idea, sino también, como le gustaría que esto se llevara a cabo. "Cuando lo haga, será en una playa, fuera de Chile y máximo cinco a diez invitados, los precisos", agregó.

El estudiante de derecho lleva 6 años con Rebeca Naranjo, con quien vive y viaja constantemente a recorrer el mundo. Además, hace un tiempo, también aclaró que su única familia es su madre, su perrita y su polola.

