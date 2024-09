"Fue una decisión difícil": Roberto García Moritán rompe el silencio sobre su separación con Pampita

28 sept. 2024 - 17:30 hrs.

Hace unos días comenzó a circular el rumor de que Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, y su marido, Roberto García Moritán, estaban separados.

Yanina Latorre, periodista de LAM, fue una de las que entregó antecedentes sobre la supuesta crisis matrimonial: "Alguien del entorno cercano a ella me cuenta que está separada (...) ella le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró y se casó".

Sin embargo, el político salió al paso y explicó que si bien estaban pasando por un momento complejo, no habían terminado. "No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados", escribió en su perfil de Instagram.

Instagram @robergmoritan

La confirmación del quiebre del matrimonio de Pampita

Luego de lo anterior, los nombres de ambos involucrados no dejaron de aparecer en los portales de farándula argentinos, donde incluso se especuló que Roberto García Moritán había sido infiel en varias ocasiones.

Pero la tarde de este sábado 28 de septiembre vino la confirmación oficial. El político realizó una publicación en su Instagram donde explicó todo.

"Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia", expresó.

"Es momento de dar por terminado este capítulo en lo privado y en lo público, de poner límite con mi palabra y hechos a calumnias y acusaciones. No haré más declaraciones sobre este tema ya que mi compromiso es enfocarme en proteger a mis hijos y seguir construyendo una relación de respeto y cordialidad como padres, priorizando su bienestar por encima de todo", finalizó Roberto García Moritán.

