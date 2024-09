"Es una historia linda, mágica": Andrea Sanhueza, viuda de Roberto Bruce, revela nueva relación amorosa

29 sept. 2024 - 11:30 hrs.

Una noticia importante para su vida personal reveló Andrea Sanhueza, la viuda de Roberto Bruce, pues entregó detalles de su nueva relación amorosa.

Recordemos que el periodista falleció en 2011 en la tragedia de Juan Fernández, cuando el avión en el que se trasladaba junto a otras 20 personas, capotó sobre las costas del archipiélago.

En conversación con LUN, la psicopedagoga confesó estar en pareja nuevamente hace seis meses, con el periodista Carlos Romero.

El pololeo de Andrea Sanhueza

En primera instancia, la profesional reveló estar muy contenta con esta nueva etapa y comentó cómo se lo tomaron sus dos hijas, Martina y Rafaela: "Ha pasado tanto tiempo y me siento tan contenta, tan plena, tan contenida, mis niñitas están súper bien con la situación, entonces no fue tema. Lo hice súper espontáneamente, ni siquiera me lo cuestioné".

Con respecto a cómo comenzó el romance, la psicopegadoga expresó que "nos tomamos un café y nunca más nos separamos. Es una historia linda, mágica. Lo conocí hace muchos años, pero nunca había pasado nada, era una persona a la que saludaba si es que me lo encontraba. Este año nos reencontramos de la nada y fue como un flechazo. Él también tiene su historia y la verdad es que estoy en un minuto súper lindo. Nunca me había sentido de nuevo así... como feliz, plena. Él es un bacán, un tierno".



En la entrevista, Andrea también se refirió al libro que lanzará próximamente, el cual habla sobre cómo enfrentó la inesperada muerte de Roberto Bruce.

"Todo partió porque la gente me escribe por Instagram. Me llegan muchas historias y me preguntaban cómo podían salir adelante. Yo les contestaba, pero esto no se trata de dar una receta. Hay mucha gente que le pasó lo mismo que a mí, solo que lo mío fue más público y por eso me preguntan y se sienten identificados", comentó.

"Entonces pensé por qué no aportar un granito de arena, ayudar a la gente contando mi experiencia, qué es lo que me ha hecho bien para tratar de vivir estos 13 años sin Roberto de la mejor manera posible", agregó finalmente.

