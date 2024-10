Paula Pavic se niega a evacuar su hogar por paso del huracán Milton en Miami: "Tengo cero miedo"

09 oct. 2024 - 10:10 hrs.

La influencer y exesposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic, ha preocupado a sus seguidores por su actitud ante el paso del huracán Milton por su hogar en Miami, Estados Unidos.

Pavic ha subido varias historias a su Instagram personal donde ha demostrado que no tiene intenciones de evacuar su hogar, pese a que se encuentra en una zona donde las autoridades pidieron salir.

"La piscina la acaban de limpiar, la había recuperado, estaba todo funcionando perfecto otra vez, y se viene un huracán directo para entrar por aquí", expresó en un comienzo.

Paula Pavic se niega a evacuar

Dicho esto, la influencer aseguró que "a los que me preguntan, yo no voy a evacuar, me voy a quedar acá, se supone que esta casa está fabricada para huracanes".

Pavic aseguró que lo peor que puede pasar es que entre agua al primer piso de su hogar, donde ya no hay muebles u otros artefactos porque los trasladó a pisos superiores.

"Todo pasa por algo, todo es perfecto. La verdad tengo cero miedo, y nada, a esperar que pase lo que tenga que pasar", expresó, mientras que en su última historia de Instagram se podía apreciar la llegada de la lluvia hasta su hogar.

