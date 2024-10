Savka Pollak revela que pasó el susto de su vida en Fiestas Patrias: Su hija se perdió en una fonda

09 oct. 2024 - 17:15 hrs.

La animadora de televisión Savka Pollak pasó un terrible percance en plenas Fiestas Patrias y que recién está contando.

Resulta que Pollak, como cualquier otro chileno, salió a las fondas del Parque Padre Hurtado en compañía de su familia y, durante un momento de distracción, su hija Laura desapareció.

Sin embargo, lo que pudo terminar en una tragedia acabó siendo una anécdota, pero también un llamado a enseñar a los niños a qué hacer en situaciones de este calibre.

Hija de Savka Pollak se perdió en las fondas

En conversación con Página7, Pollak explicó que con Laura constantemente asisten a eventos masivos, por lo que saben que estas situaciones se pueden dar. "Uno es humano y comete errores. Incluso a veces me la amarro con un pañuelo", expresó.

"No me aseguré de decirle que me iba a dar vuelta a comprar un ticket, ahí mismo donde estábamos. Entonces ella se dio vuelta para el otro lado, no me vio, y me empezó a buscar", comentó.

Ante esto, la pequeña de 9 años sabía cómo actuar, ya que previamente había conversado con su madre un plan de qué hacer en caso de no encontrarlos.

Pollak contó que el plan es "quedarse cerquita del último lugar donde nos vimos y buscar a alguien de confianza, idealmente una mujer con hijos, para pedir ayuda y decir si le pueden prestar el teléfono. Lauri se sabe mi número de memoria".

Al darse cuenta que su hija no estaba, mantuvo la calma y comenzó a recorrer la zona, sin alejarse mucho de donde estaba. Sin embargo, Laura se acercó a dos carabineras, quienes se contactaron con la animadora.

"Lo hizo súper bien, mejor de lo que esperaba", puntualizó Savka, y agregó que a cualquiera le puede pasar esto, por lo que es importante prepararse.

"Tener un plan conversado con los peques y mantener la calma para evitar que una situación así se convierta en algo peor. Y aunque fue un susto, todo salió bien. ¡Así que lo cuento como un recordatorio para todos!", sentenció Pollak, en un video que subió a su Instagram.

