Reconocida periodista se encuentra atrapada en medio del huracán Milton: "No me puedo devolver a Chile"

La periodista chilena Lorena Miki compartió, a través de su Instagram, un suceso que la tiene muy preocupada.

Lorena comentó que se encuentra atrapada en Miami, Estados Unidos, por el paso del huracán Milton en aquella zona, lo que imposibilita su regreso a Chile.

"Me tomé un par de semanas de vacaciones porque quería estar tranquila, necesitaba relajarme, estar feliz, desconectarme del mundo. Y ahora no me puedo devolver a Chile, hasta una semana más, porque está el huracán", expresó.

El drama de Lorena Miki

"Estoy sola. Ya he gastado una cantidad de plata… que ya no tengo plata", explicó, y agregó que está encerrada en su habitación de Miami. "Ya me lo he llorado todo, ya no me quedan más lágrimas", afirmó.

"Un año es malo, todo es malo. Ver tanta película servirá de algo, supongo... Ya fui por provisiones, así que a darle", declaró una decaída Lorena, resignada a esperar que pase pronto la emergencia por el fenómeno climático.

Recordemos que el huracán Milton bajó a categoría 4, pero sigue estando calificado como uno de los más destructivos en décadas. Por lo mismo, se ha solicitado la evacuación de la ciudad de Tampa y sus alrededores.

