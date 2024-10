Jenna Fischer de 'The Office' revela que enfrentó un agresivo cáncer: "Los tratamientos dieron resultado"

09 oct. 2024 - 12:50 hrs.

La actriz Jenna Fischer, conocida mundialmente por dar vida a Pam en la versión estadounidense de "The Office", dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de mama.

Fischer, de 50 años, realizó un álbum de fotos en su Instagram, donde relató en cada una de ellas su experiencia con la enfermedad.

En concreto, la actriz mencionó que el diagnostico fue realizado en diciembre del año pasado, cuando se efectuó una mamografía, pero resultó no concluyente, por lo que se sometió a una ecografía mamaria donde se encontró un pequeño tumor en su seno izquierdo, que fue catalogado como cáncer de mama triple positivo.

Jenna Fischer y su lucha contra el cáncer de mama

Fischer explicó que el cáncer de mama triple positivo es "una forma forma agresiva de cáncer de mama, pero también responde muy bien al tratamiento. En enero, me hicieron una lumpectomía para extirpar el tumor".

"Afortunadamente, mi cáncer fue detectado temprano y no se había extendido a mis ganglios linfáticos o al resto de mi cuerpo, sin embargo, debido a la naturaleza agresiva del cáncer de mama triple positivo, todavía requirió quimioterapia y radiación para asegurarse de que no regresara", afirmó.

Asimismo, declaró que "en febrero comencé 12 rondas de quimioterapia semanal y, en junio, me sometí a una cirugía de reemplazo de mama. Luego, comencé tres semanas de radiación. Y mientras sigo siendo tratando con infusiones de Herceptin y una dosis diaria de Tamoxifeno, estoy feliz de decir que me siento muy bien".

Ante esto, la actriz argumentó que si esperaba seis meses más, su destino hubiese sido distinto, por lo mismo invitó a todas las mujeres a continuar con sus chequeos regulares.

Finalmente, entregó una noticia más que positiva para todos sus seguidores y seguidoras: "Me alegra decir que, hace poco, me volvieron a hacer pruebas y los tratamientos dieron resultado. Ya no tengo cáncer".

