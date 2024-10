"Es una nutrición profunda": Rosario Bravo revela cuál es su secreto para una piel brillante y joven

09 oct. 2024 - 11:55 hrs.

La enfermera e influencer Rosario Bravo se sometió a un procedimiento estético para mantener su piel impecable.

Precisamente, Bravo ocupó sus historias de Instagram para demostrar que se está sometiendo a un proceso de vitaminas que mantiene su piel hidratada, siendo este su skincare.

En un principio, evidenció cómo estaba su cara antes del proceso, mientras hablaba con la profesional que haría el procedimiento en su rostro.

Rosario Bravo y su procedimiento estético

En la siguiente historia, dejó un primer plano a su cara donde mostraba cómo le aplicaban RevitaHA de FlamaMED.

Ante las dudas, Bravo explicó que "Revita son vitaminas, solo vitaminas, eso me pongo yo, solo vitaminas".

En un post en conjunto con su doctora de hace un par de semanas, Rosario comenta que "es una nutrición profunda de vitaminas para una piel brillante y joven. No cambia facciones ni gestos, solo nutre. Lo aplicaron con micro pinchazos superficiales con un lápiz para que se absorba el producto y ya. No me dolió nada".

