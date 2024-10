"¡Lloré!": Daniela Aránguiz orgullosa y conmovida por logro de su hermano Rigeo

11 oct. 2024 - 18:40 hrs.

El nuevo trabajo musical del Rigeo, hermano de Daniela Aránguiz, llenó de emoción a la ex Mekano, quien a través de sus redes sociales expresó palabras de orgullo por el cantante.

Aránguiz recientemente comentó lo importante que es para ella su familiar. "El mejor regalo que Dios me dio antes de llegar a este mundo eres tú, te amo, hermanito mío", escribió en un post donde posa junto a Rigeo.

Daniela Aránguiz llora con la nueva canción de su hermano Rigeo

Daniela compartió en sus historias el link de YouTube que lleva al video oficial del tema que Rigeo acaba de lanzar junto a Luis Vega y Los Vásquez. “Orgullosa de ti”, escribió antes de repostear un breve clip, donde todos los artistas involucrados en “Si te vuelvo a ver” informan que la canción “está lista”.

Instagram @danyaranguizf

Las frases de la canción, que suena en el fondo del clip, conmovieron a la exchica reality. "¡Qué onda la letra, lloré!", escribió en su post.

“Y si te vuelvo a ver, no sé qué va a pasar. A las 3 de la mañana borracho de ganas, terminar lo que empecé a tropezar, aunque juré nunca volver a ti. Tú destruiste el man que tanto me costó lograr que no creyera en el amor. Y mírame cómo yo estoy, muriendo por ti”, dice parte de la letra que llegó al corazón de Daniela.

