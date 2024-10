"Es una emoción profunda": Cecilia Bolocco hablar del amor que recibe de la gente su hijo, Máximo Menem

12 oct. 2024 - 19:10 hrs.

En medio del anuncio de su llegada a la multitienda París, Cecilia Bolocco se refirió a su relación con su hijo, Máximo Menem. Además, abordó las muestras de cariño que recibió el joven durante sus complicaciones médicas.

Recordar que, en el 2018, cuando Máximo tenía solo 15 años, le detectaron un tumor cerebral. El diagnóstico de los doctores fue lapidario: el niño tenía una esperanza de vida cercana a los dos años.

Sin embargo, Bolocco no se dio por vencida y trasladó a su hijo hasta el Hospital St. Jude, en Memphis, Estados Unidos, donde logró recibir una vanguardista radioterapia de protones que le permitió superar la enfermedad.

Instagram @maximobolocco

Durante toda esta larga lucha, Máximo, quien es producto de su relación con el expresidente argentino, Carlos Menem, recibió todo el cariño del pueblo chileno.

"No se imaginan cuánto lo amo"

En relación a esto, en su arribo a la multitienda, la exMiss Universo agradeció las muestras de afecto y el incondicional apoyo.

“Realmente es una emoción profunda porque no se imaginan cuánto lo amo y lo que hemos pasado juntos como familia, ahora que estamos con Pepo, los tres, tenemos una relación preciosa y nos amamos”, dijo.

“Cuando veo que ese amor está por fuera de este hogar me conmueve, porque yo igual siempre he sentido mucho cariño y ahora que se lo haga evidente a Máximo me parece maravilloso”, agregó.

Luego, añadió que “él también lo tiene muy ganado, es un joven de una gran ternura y de una sensibilidad y humildad propio de su alma que ha tenido que verse enfrentado a pruebas tan duras”.

Respecto a su relación con Máximo, afirmó que ha sentido su apoyo en esta nueva aventura.

“Está en llamas con esta nueva colaboración, me dijo ‘mamá, la vas a romper. Te va a ir increíble’, y me acompañó”, comentó.

“Hay imágenes de él conmigo en Florencia, porque él está estudiando arquitectura y yo le dije que Florencia no es solo la cuna de la moda del diseño italiano sino que de antes de El Renacimiento, y uno lo lleva para que conozca a los grandes artistas de todo. Entonces, me acompañó y fue una experiencia maravillosa”, concluyó.

