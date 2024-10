Daniela Nicolás confiesa que padeció kinesiofobia: "No es normal vivir con dolor"

14 oct. 2024 - 17:55 hrs.

La Miss Universo Chile 2020, Daniela Nicolás, aprovecha su influencia en redes sociales para apoyar a quienes como ella padecen dolores crónicos a causa de enfermedades. Habló sobre la kinesiofobia y sobre los errores que ella cometió y que empeoraron su calidad de vida.

Nicolás, periodista recién titulada, fue diagnosticada en 2015 con un trastorno autoinmune llamado enfermedad del tejido conectivo indiferenciado, el cual derivó en una artritis reumatoide.

Contó que al iniciar terapias con su kinesiólogo se enteró de que existía la kinesiofobia, que es el “miedo o aversión excesiva al movimiento físico o al ejercicio”, por lo que evitaba estas actividades.

Daniela Nicolás y sus 4 errores al padecer dolores crónicos

La actriz y empresaria trata de visibilizar el dolor crónico para ayudar a superarlo, pues asegura que “no es normal vivir con dolor” y que existen técnicas y tratamientos para disminuirlo o hacerlo desaparecer.

Enumeró los cuatro errores que ella cometió tras ser diagnosticada. El primero fue no hacer actividad física; “aprendí que el dolor no es sinónimo de que me estoy haciendo daño”, dijo. Cuenta que cuando lo entendió comenzó a fortalecer sus músculos.

El segundo error fue su visión castrofista de la enfermedad y creer que nadie podría entenderla y menos ayudarla. El tercero fue no buscar ayuda temprana, y el cuarto no acudir a los centros especializados en el manejo del dolor, por desconocimiento.

