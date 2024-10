"Todo Chile te abraza": La emotiva imagen de Mariana Derderián que conmovió a las redes sociales

18 oct. 2024 - 10:50 hrs.

A principios de octubre, la animadora Mariana Derderián reapareció en redes sociales, después de mantenerse alejada de las plataformas por varios meses, debido a la sensible partida de su pequeño de seis años.

En aquella oportunidad, la conductora televisiva sorprendió a todos con unas emotivas palabras en honor a su hijo y al apoyo que recibió de la gente por el delicado momento que atravesó.

El renacer de Mariana

Casi dos semanas después de su última aparición en redes sociales, Mariana nuevamente realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en donde entrega algunas pistas de que está tratando de retomar su vida.

Sonriendo, trabajando en un set de grabación, acompañada de sus cercanos, maquillándose y con un ramo de flores, la animadora entregó un increíble mensaje de resiliencia al mostrar que se está esforzando por salir adelante con sus proyectos, a pesar del trágico suceso que la afectó.

"¡Fue un lindo día!", fue el comentario que agregó la conductora a este emotivo carrusel de imágenes, las cuales dejaron algunas señales de que estaría trabajando en algún proyecto televisivo.

Sin embargo, la más resaltada por sus seguidores fue la primera de ellas, en donde Mariana aparece sonriendo, mientras escoge una prenda de vestir.

La sonrisa de Mariana conmovió a las redes

Gracias a esta inspiradora y emotiva imagen, la publicación de la animadora recibió más de 110 mil likes y casi 4.800 comentarios.

"Te veo y me enseñas tanto, pero tanto... Me enseñas a no decaer en momentos de crisis, a no bajar los brazos y a no rendirme... Eres una guerrera, ¡sin dudas!", "Dios mío, lo veo y no lo creo, la felicito por estar así después de una tragedia monumental" y "¡Bella y guerrera! Todo Chile te abaraza siempre", son algunos de los más destacados.

Además de los cibernautas, distintas celebridades y medios nacionales le entregaron mensajes de apoyo y admiración por esta conmovedora postal de su sonrisa.

Por ejemplo, Stephanie "Botota" Fox le escribió: "Es muy lindo refugiarse en gente que te hace bien y protege". Por su parte, Virginia Demaria comentó "qué rico volver a verte, Mariana".

Además de ellas, Alison Mandel, Javiera Contador, Katyna Huberman, Giorgio Jackson, entre otros, también le dejaron algunos emojis y breves palabras para demostrar su apoyo a la conductora.

