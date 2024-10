"No se meta en la maternidad de otra": La reflexión de Vanesa Borghi ante las críticas destructivas

18 oct. 2024 - 15:40 hrs.

Desde el nacimiento de su hijo Teo, Vanesa Borghi vive a plenitud su maternidad. La influencer está entregada en cuerpo y alma en la atención de su bebé, esto la llevó a comprender varios puntos que comparte con seguidores.

A Borghi no le da temor ni pena confesar los momentos difíciles que ha pasado tanto personalmente como familiarmente desde que se convirtió en madre, por el contrario, los revela para que su comunidad comprenda que no todo es color de rosa, como puede parecer en las redes.

Vanesa Borghi destaca que no hay madre perfectas

La presentadora de televisión se mostró en su cotidianidad con su pequeño en una historia en Instagram para resaltar un punto bastante controversial: las críticas que recibe por las prácticas que tiene como mamá, que son diferentes a las de otras.

"No existen las mamás perfectas, así que, al momento de opinar o de juzgar a otra, piénselo dos veces; además, no se meta en la maternidad de otra a comentar cuando no se lo pidieron”, destacó la argentina.

Borghi acompañó el texto con una fotografía en la que aparece al natural y en las que se le notan las típicas ojeras de una mamá de recién nacido. La modelo tiene a Teo en el pecho para su lactancia.

Con su publicación, la presentadora deja claro que no está dispuesta a aceptar críticas destructivas que no contribuyan a su crecimiento como madre.

