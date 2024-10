Vanesa Borghi realiza sentida reflexión tras difícil noche con su hijo: "Me da mucha pena no poder ayudarlo"

03 oct. 2024 - 13:10 hrs.

La presentadora de televisión Vanesa Borghi está experimentando sus primeros meses como madre y esto conlleva momentos buenos, como otros estresantes.

Precisamente, la trasandina se ha caracterizado por mostrar sin tapujos su proceso de gestación, así como parto y posterior crianza de Teo. Es en esta última instancia donde ha dejado ver algunos momentos más complejos.

Esto porque Borghi subió una historia a Instagram durante la madrugada, donde mencionaba lo complejo que son las noches con Teo cuando se pone mañoso. "Amo ser mamá (que no se malinterprete), solo que hoy mi gordito estuvo muy intenso, les juro que tengo calambres en los brazos (muy adoloridos)", dijo en un comienzo.

La reflexión de Vanesa Borghi como madre

Dicho esto, agregó que a "Teo no le gusta ni siquiera el fular. Hoy estaba muy cansado y se negaba a dormir, se resistía... estaba de mal humor por su agotamiento y yo frustrada por que quería ayudarlo, que se sintiera bien y nada".

Ya durante la mañana subió un post a su feed de Instagram donde aclaró todo: "Eres mi vida entera... Y aunque no todos los días sienta que lo estoy haciendo bien, estoy dando lo mejor de mí en cada momento".

"Lógico que a veces me frustro porque mi bebé no deja de llorar y me da mucha pena no poder ayudarlo, así que terminamos llorando los dos", expresó.

Enseguida explicó que tanto ella como Teo se están conociendo y amoldando, pero no hay día que no esté feliz.

"A pesar de que la maternidad tiene sus días grises, mi gordito me mira y soy completamente feliz, no necesito nada más", cerró.

