"Métete tu punto de vista por la...": Valentina Roth responde a desubicadas críticas sobre su apariencia

05 nov. 2024 - 20:15 hrs.

Valentina Roth habló en sus redes sociales sobre un tema sensible, las críticas que recibe de algunos internautas respecto a su cuerpo.

La exbailarina constantemente comparte sus rutinas de ejercicios y los resultados que obtiene, ante lo cual una usuaria insistió en expresarle su “punto de vista”.

Valentina Roth se defiende de criticas sobre su cuerpo

Vale expuso en sus historias dos mensajes que le envió una misma seguidora en referencia a sus músculos. "Qué feos los cuerpos así, son poco femeninos. Es mi punto de vista, disculpa", escribió la usuaria sobre una foto donde se ve a Roth de espaldas, entrenando en una máquina.

instagram @valeroth28

Un segundo mensaje de la internauta respecto a los brazos de Roth reiteró la idea: "Qué feo se ve tu cuerpo así, poco femenino". Sin embargo, la influencer respondió contundentemente: “Métete tu punto de vista por la mismísima r..a".

Luego continuó hablando al respecto en una serie de videos, en los que hizo algunas aclaraciones.

“A mí me gusta el cuerpo así, siempre me ha gustado el cuerpo así. Yo no entreno hace poco, no es por moda la cuestión. Yo entreno desde los 6 años, les voy a mostrar una foto de mi abdomen cuando tenía 9 años”, dijo.

Rememoró que se ejercita desde 2012, aunque aclaró que en esos años no se le notaba porque no desarrollaba masa muscular. “Comía mal, tenía problemas alimenticios. La guata siempre marcada, pero los brazos flaquitos y las piernas escuálidas. Ahora estoy bien de mente, como sano”, señaló.

Instagram @valeroth28

“Estuve 10 años perdiendo el tiempo en el gimnasio por los problemas alimenticios, pero bueno ya pasó. Yo sé que la estoy partiendo, y cuando esté más marcada les va a dar un ataque”, recalcó.

Por último, desestimó a quienes le dicen que tiene "piernas de hombre o brazos marcados de hombre", y preguntó por qué entonces a los hombres con piernas y brazos delgados no les dicen que parecen de mujer.

